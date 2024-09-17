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Türkiye
TRT Haber 17.09.2024 09:59

3 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji 2 il için turuncu, 1 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı. Karadeniz'de kuvvetli yağış beklenirken Ege ve Güneydoğu dışında sağanak geçişleri etkili olacak.

3 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'ye göre bugün kuzey ve iç kesimler ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Yağış Artvin Karadeniz Bölgesi
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