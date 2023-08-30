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Türkiye
AA 30.08.2023 15:51

TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut İzmir'de ziyarete açıldı

İzmir'e giden TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut gemileri 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut İzmir'de ziyarete açıldı

Alsancak Limanı'na demirleyen gemilere, İzmirliler ilgi gösterdi. Gemileri gezenler, gemi personelinden askeri gemiler ve gemide yaşam konularında bilgi aldı.

TCSG Umut Gemisi, sabahtan öğleye kadar süren ziyaretler sonrasında vatandaşlarla hareket ederek Körfez turu gerçekleştirdi.

TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut İzmir'de ziyarete açıldı

Tura katılanlardan 6 yaşındaki Derin Akçetin, ailesi ve arkadaşıyla geldiklerini belirterek ilk kez böyle bir gemiye bindiğini söyledi. Gemiyi gezmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Akçetin, "Dürbünle uzaklara baktık. Gerçekten çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCSG Umut İzmir'de ziyarete açıldı

Levent Arpat da çocuklarıyla geldiğini belirterek körfez turundan çok keyif aldığını söyledi.

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