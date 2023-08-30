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Türkiye
AA 30.08.2023 15:39

İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırdı

Isparta'da 60'a yakın kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 3,5 milyon lira dolandıran 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırdı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 60'a yakın kişiyi kamu kurumlarının ismini kullanarak, işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 3,5 milyon lira dolandıran Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz'ı yakalamak için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz, belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda otomatik av tüfeği ve 68 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz dün akşam saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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