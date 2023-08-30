İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle çöken İskenderun sahili, dün gece kuvvetli yağışın da etkisiyle su altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan tahliye çalışmaları sonrasında Atatürk Bulvarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni gerçekleştirildi.

Askeri birlikler ve araçların geçit törenine alkışlar eşlik etti.

Törenin son kısmında su yeniden yükseldi. Öğrenci ve askerler su içinde azimle yürüyerek töreni tamamladı.

Kutlama alanına kadar gelen bir balığın zabıta tarafından uzaklaştırıldığı anlar da yüzleri gülümsetti.