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Türkiye
İHA 30.08.2023 15:27

İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı

Hatay İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları ilginç görüntülere sahne oldu. Tören sırasında deniz seviyesi yükseldi, resmigeçit sular içinde tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle çöken İskenderun sahili, dün gece kuvvetli yağışın da etkisiyle su altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan tahliye çalışmaları sonrasında Atatürk Bulvarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni gerçekleştirildi.

Askeri birlikler ve araçların geçit törenine alkışlar eşlik etti.

İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı

Törenin son kısmında su yeniden yükseldi. Öğrenci ve askerler su içinde azimle yürüyerek töreni tamamladı.

Kutlama alanına kadar gelen bir balığın zabıta tarafından uzaklaştırıldığı anlar da yüzleri gülümsetti.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Hatay
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İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
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