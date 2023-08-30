Parçalı Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2023 15:44

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Koçhan şöyle konuştu:

"2 yıldan bu yana eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum dön gel, teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil. Ben ne mal mülk para peşinde değilim. Evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim. Çocuğumu PKK ve HDP götürdü. Çocuklarımızı istiyoruz. Niye sizinkiler okuyor, niye bizimkiler dağların başında? Gelin devletimize teslim olun. Yeter anneler, babalar ağladı."

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Halit Altun ise "Bu davamızın sebebi HDP, PKK'dır. İkisinin de birbirinden farkı yoktur. Onlardan çukurlarımızı istiyoruz başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımızı getirinceye kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz. Çocuklarımız versinler bize." dedi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon lira dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Gabon'da darbenin arkasındaki isim Nguema Fransız basınına konuştu
17:12
Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi
17:09
Halk oyunları okullarda seçmeli ders olarak okutulacak
16:55
Kırgızistan'da ilk böbrek nakli ameliyatı Türk hekimlerce yapıldı
17:03
Bisiklet değiştirme tartışması cinayetle bitti
16:49
İsveç'te ana muhalefetten Kur'an'a yönelik provokasyonlara karşı yasa değişikliği hazırlığı
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ