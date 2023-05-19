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Türkiye
DHA 19.05.2023 13:07

TCG Anadolu'da 19 Mayıs yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya 19 Mayıs'ta ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Sarayburnu Limanı'nda yeniden ziyarete açılan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu'da 19 Mayıs yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisini görmek isteyenler Sarayburnu Limanı'ndaydı.

TCG Anadolu'yu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaret etmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Çoğunluğu gençler ve ailelerden oluşan ziyaretçiler, alay sancağı çekilen TCG Anadolu'yu görebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor
19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

"Bu imkanın sunulmasından çok mutluyum"

Sırada bekleyenlerden Sabri Çelen, "19 Mayıs'ta çok anlamlı bir şey, Türkiye'nin helikopter gemisi, çıkarma gemisi de olan TCG Anadolu'yu görmenin biz gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii'ne meraklıyız. Bu imkanın bize sunulmasından çok mutluyum, çok da heyecanlıyım şu an içeriye gireceğim için.` dedi. Avusturya'dan geldiğini belirten Fatih Ürüdül ise, “Çok güzel bir his, bayramda burada olmak. Kendi ülkemde geçirmek. Garip, değişik bir his. İnşallah sıra bize de gelirse, girip bakacağız, 20 dakikadır bekliyorum ama bekleriz, yeter ki görelim" dedi.

"Türkiye'nin gururu olduğunu düşünüyoruz"

Antalya'dan ailesiyle TCG Anadolu'yu görmek için İstanbul'a gelen Özlem Gedik ise, "O günlerden bugünlere neler gördük, neler yaşadık, içeride gelişmiş teknolojiyle birlikte göreceğiz` şeklinde konuştu. Yasin Gedik, “Heyecanlıyız, gurur duyacağımız bir gün, 19 Mayıs bizim için de özel bir gün. Geçen bayram gelecektik, gelemedik şimdi özellikle gemimizi görmek için geldik. Çünkü, bunun tüm milli Türkiye'nin gururu olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Çocuklara da göstereceğiz. Çocuklar da biraz heyecanlı" dedi. 

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TCG Anadolu İstanbul 19 Mayıs
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