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Gündem
TRT Haber 19.05.2023 12:01

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki 81 il ve KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personelinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Atatürk'ün Samsun'a gelişi canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem "Tütün İskelesi" olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

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Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'da tören düzenlendi

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

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Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile gençler katıldı.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Hacıcaferoğlu'nun, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Erten ile Hacıcaferoğlu'nun alandan ayrılmasının ardından İBB tarafından yeni bir tören daha yapıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu da anıta çelenk bıraktı

İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Bazı siyasi partilerin temsilcilerinin de anıta çelenk sunduğu törende, öğrenci Tuana Kızılkaya, "19 Mayıs Gençlik Marşı" şiirini okudu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliği ile down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında down sendromlu çocuklara özel resim atölyesi kuruldu.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor



Deprem bölgesinde çoşkuyla kutlandı

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program şiir dinletisiyle devam etti.

Özbay, törende, 19 Mayıs'ın bir ulusun ayağa kalkışı ve umudu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkinlikler, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

11 Nisan Stadyumu'nda devam eden etkinliklerde, gençler 4x100 metre koşusu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitimi alan gençler, gösteri gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

Malatya

İnönü Caddesi'ndeki kutlama programı, 2. Ordu Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günü olduğunu belirtti.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Konuşmanın ardından güreş, tekvando, kick boks, wushu takımları gösteri yaptı.

Törene, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Mansur Yardımcı Stadı'nda devam eden programda konuşan Keleş, 19 Mayıs'ı minnet ve gururla kutladıklarını söyledi.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Törende, çeşitli branşlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Kilis

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gençlik Yürüyüşü" için bir araya gelen öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

19 Mayıs yurtta coşkuyla kutlanıyor

Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 

Konya'da konser düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri'nde Uğur Işılak sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen konsere katılarak Konyalıların coşkusuna ortak olduğu belirtildi.

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