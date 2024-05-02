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Dünya
AA 02.05.2024 21:48

S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü açıkladı.

S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği anlatıldı.

Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.

S&P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz" sözleri kullanıldı.

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