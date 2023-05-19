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TRT Haber 19.05.2023 11:30

19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin bağımsızlığına giden yoldaki ilk adım zor şartlarda atıldı. Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk, pek çok engele milletin desteği ile meydan okudu, hedeflerine inanarak tehditleri aştı.

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Cumhuriyet ile taçlanacak zorlu yolda, inanç ve azim dolu bir mücadele...

Çetin şartlarda imkansızlıklara meydan okuyan irade...

Anadolu'nun ve Türk milletinin geleceğini belirleyen o tarihî adım 104 yıl önce atıldı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günler, Türk milleti için sancılı bir dönemdi.

Savaşlardan yorgun düşmüş ülkede karmaşa hakimdi.

19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı

"Mustafa Kemal Paşa emirlere karşı geliyor"

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Necdet Aysal, İstanbul Hükümeti ve Genelkurmay'ın Anadolu'ya yayınladığı birtakım beyannamelerin olduğunu söyleyerek "O beyannamelerde Anadolu insanından sessiz kalmasını istiyor Genelkurmay, yani 'sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz' düşüncesi hakim. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un kendisine verdiği emirlere karşı gelecek" dedi.

 Direnişin kalbi Anadolu'ydu

Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmek büyük bir cesaret örneğiydi. İşgal altındaki İstanbul'da kalarak mücadeleyi başlatmak mümkün değildi. Mustafa Kemal Paşa'ya göre direnişin kalbi Anadolu'ydu... Bağımsızlık mücadelesinde meydan okunacak pek çok tehlike vardı.

Atatürk'ün milleti ile paylaştığı idealler için büyük engellerin aşılması gerekiyordu.

19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı

Ulusal Mücadelede yer alan birtakım gruplar var

Prof. Aysal, "İstanbul'dan Samsun'a, Karadeniz'e açılmak, pasaport göstermek zorundasın ve Kız Kulesi açıklarında durdurulacak Bandırma Vapuru yolcuları... Mustafa Kemal'in yanında yer alan, Ulusal Mücadelede yer alan birtakım gizli gruplar var. Örneğin Karakol Cemiyeti, Felah Grubu, Hamza Milli Grubu; Mustafa Kemal Paşa'yı bunlar koruyor" diye konuştu.

Mustafa Kemal Paşa'nın önceliği Anadolu insanını kurtuluş ve bağımsızlığa inandırmaktı

Mütareke koşullarında Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli önceliklerinden birisi Anadolu insanını kurtuluş ve bağımsızlığa inandırmaktı. Bu amaçla günümüzde arşivlerde yer alan gazeteleri çıkardı, inancını millet ile paylaştı.

İşgal şartlarında her adımı dikkatle atması, hem hayatı hem de hedefleri için önemliydi...

19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı

"Mustafa Kemal Paşa'yı etkisiz hale getirmek istiyorlar"

Prof. Aysal, o dönemde istihbarat örgütlerinin cirit attığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İngiliz, Fransız, İtalyan istihbarat örgütleri tüm olup bitenden haberdar. Çünkü onu Çanakkale'den, Trablusgarp'tan tanıyorlar, aslında Mustafa Kemal Paşa'yı ve diğerlerini etkisiz hale getirmek istiyorlar. Mondros'un ilgili hükümlerine karşı gelme söz konusu."

Türk milleti onu yalnız bırakmadı

Uğruna hayatını tehlikeye attığı Türk milleti onu yalnız bırakmadı. Anadolu'nun bağımsızlığına siper olanların mücadelesi Atatürk'ün liderliğinde zafere ulaştı.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Fatih Karadavut

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