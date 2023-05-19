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Türkiye
DHA 19.05.2023 11:57

Tele takılan ayı kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde ayak ve pençeleri çelik tele takılıp mahsur kalan bozayı, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, kurtarıldı.

Tele takılan ayı kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Trabzon'un Maçka ilçesinde yiyecek aramak için Bahçekaya Mahallesi’ne inen bozayı, sarp arazide dolaşırken ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılınca mahsur kaldı.

Bozayıyı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tele takılan ayı kurtarıldı

Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği bozayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ayı, kamyonete konulup, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı.

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