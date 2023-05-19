Tele takılan ayı kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yiyecek aramak için Bahçekaya Mahallesi’ne inen bozayı, sarp arazide dolaşırken ayak ve pençeleri atıl haldeki çelik tele takılınca mahsur kaldı.
Bozayıyı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzaktan uyuşturucu iğnelerle sakinleştirdiği bozayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tellerden kurtarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ayı, kamyonete konulup, uygun bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı.