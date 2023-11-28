Açık 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2023 14:12

TCG Akın 7 denizci için Ereğli'de

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 10. gününde devam ediyor.

TCG Akın 7 denizci için Ereğli'de
[Fotograf: AA]

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

TCG Akın 7 denizci için Ereğli'de

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, denizden ve havadan sürdürüyor. Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

TCG Akın 7 denizci için Ereğli'de

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

ETİKETLER
Zonguldak Gemi
Sıradaki Haber
Dolu Trabzon hurmasını vurdu: Yüzde 100'e yakın zarar oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Marmara'da ulaşıma fırtına engeli
15:43
Malatya'da 736 deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
15:41
Kilis'te 14 kişi sobadan zehirlendi
15:36
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
15:29
ABD'li aktör De Niro, ödül törenindeki konuşmasının değiştirildiğini söyledi
15:28
Eski Fransa Başbakanı: Filistin'i destekleyenler işten çıkarılma baskısıyla karşı karşıya
Koruma altındaki yüzlerce kum zambağı fırtınada zarar gördü
Koruma altındaki yüzlerce kum zambağı fırtınada zarar gördü
FOTO FOKUS
Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı
Denizli’nin zamanı unutturan kaset dükkanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ