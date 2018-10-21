TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu ile ihtisas komisyonlarının gündemi bu hafta da yoğun olacak.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 23 Ekim Salı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

Bütçe teklifinin komisyondaki maratonu, 22 Kasım Perşembe sona erecek. Teklif, aralık ayında Genel Kurulda ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet Üyesi olarak belirleniyor

3 maddelik Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek.

Teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi oluyor, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona eriyor. Genelkurmay 2. Başkanı yerine, Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet Üyesi olarak belirleniyor.

Teklif, Komisyondaki müzakerelerin ardından TBMM Genel Kurulunda müzakere edilerek yasalaştırılacak.

Genel Kurulda 23 Ekim Salı, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 üyenin 2 katı olan 10 adayı seçerek TBMM Başkanlığına bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda ayrıca, 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi ve fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeler görüşülerek Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanacak

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 24 Ekim Çarşamba Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünün, 25 Ekim Perşembe ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 24 Ekim'de basına kapalı toplanacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise aynı gün yapacağı toplantıda, 26. Yasama Döneminde kurulan "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" Alt Komisyonu taslak raporunu görüşecek, alt Komisyonların kurulmasına dair önerileri ele alacak.

Dilekçe Komisyonu, 25 Ekim'de toplanacak. Toplantıda, Başkanvekili seçimi yapılacak, Komisyonun çalışma usulüne dair kararlar alınacak ve alt komisyonlar oluşturulacak.

Kaynak: AA