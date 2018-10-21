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Ambulans uçak minik Rüzgar Asaf için havalandı

Amasya’da kalp damarlarında doğuştan ritim bozukluğu olan 23 günlük bebek, tedavisi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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Ambulans uçak minik Rüzgar Asaf için havalandı

Alev ve Abir Gökcan çiftinin üçüncü çocuğu olan ve doğuştan kalp damarlarında ritim bozukluğu bulunan Rüzgar Asaf Gökcan, sağlık durumu ağırlaşınca bir süre önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Buradaki müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevkine karar verilen 23 günlük Rüzgar Asaf'ın nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi. 

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı'na götürülen Rüzgar Asaf, ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin, burada yapılacak anjiyonun ardından kalp ameliyatı olacağı belirtildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Rüzgar Asaf, bebek, ambulans uçak, Aksaray
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