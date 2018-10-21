  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Bursa'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Sürücüler biriken küçük göletlerden geçmek isterken zor anlar yaşadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursada sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

İzmir-Bursa karayolundaki Merinos alt geçidi, sağanak dolayısıyla kısa sürede suyla doldu. Bu sırada alt geçitte seyreden Oktay Sarıkaya yönetimindeki 16 LMC 99 otomobil arızalandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan karayolları, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alt geçitte biriken suyu tahliye etti.

Arızalanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı.

Sürücü, yükselen suyu fark etmedi

Bu arada, sürücü Sarıkaya, ekiplerin yardım önerilerini geri çevirerek su tahliye olana kadar otomobilden inmedi.

Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve otomobilinin aniden arızalandığı söyledi.

Telefonunun şarjı bittiği için uzun süre burada beklemek zorunda kaldığını belirten Sarıkaya, "Burası göl gibiydi. Kimseye haber veremediğim için saatlerce bekledim. Polis ekipleri beni fark edince yardıma geldiler. Belediye ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle su tahliye edildi." dedi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: bursa, sağanak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER