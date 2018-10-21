  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Hatay'da çıkan yangında narenciye fabrikası kül oldu

Hatay'da çıkan yangında narenciye fabrikası kül oldu

Hatay'da bir narenciye fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık iki saate söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatayda çıkan yangında narenciye fabrikası kül oldu

Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. 20’ye yakın itfaiye aracının yanı sıra 3 kepçenin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmadı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA, İHA

Etiketler: hatay, Antakya, fabrika yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER