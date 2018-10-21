Hatay'da çıkan yangında narenciye fabrikası kül oldu

Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. 20’ye yakın itfaiye aracının yanı sıra 3 kepçenin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın güçlükle söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmadı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA, İHA