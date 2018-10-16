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TBMM yakınında "dur" ihtarına uymayan traktör ateş açılarak durduruldu

Ankara'da TBMM yakınında "dur" ihtarına uymayan traktöre polis ekipleri ateş açtı. Araçları ezen traktör, lastikleri vurularak durduruldu. Sürücü gözaltına alındı.

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Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, polisin durumundan şüphelenerek “dur” ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşandığı ve söz konusu aracın Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alındığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasarın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın faili A.S.nin Beypazarı İlçesinde çiftçilikle uğraştığı ve  2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü  anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Kaynak: AA / TRT Haber

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