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FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

FETÖ'nün mali yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 25'i yakalandı.

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FETÖnün mali yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'ini yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. 

Kaynak: AA

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