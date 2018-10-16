FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturmada ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından örgüt yöneticileriyle haberleştikleri belirlenen 1 yüzbaşı ve 49 üsteğmen olmak üzere toplan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerden 35'inin aktif görevde olduğu belirtildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yürütülen soruşturmada, 19'u aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: TRT Haber