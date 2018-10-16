  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanması operasyonunda, 35'i aktif görevde 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün Jandarma yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü. 

Soruşturmada ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından örgüt yöneticileriyle haberleştikleri belirlenen 1 yüzbaşı ve 49 üsteğmen olmak üzere toplan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerden 35'inin aktif görevde olduğu belirtildi. 

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

Öte yandan, sabah saatlerinde İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yürütülen soruşturmada, 19'u aktif görevde 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER