  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meteorolojiden 5 il için toz uyarısı

Meteorolojiden 5 il için toz uyarısı

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden 5 il için toz uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu olması, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey, Elazığ'ın batı kesiminde ise bu akşam ve yarın sabah saatlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güney ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: toz, meteoroloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER