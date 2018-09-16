Tatilde çalışıp öğrencilerine yabancı dil sınıfları kurdular

TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Sevinç ile okulda görev yapan öğretmenler yaz tatili döneminde fedakarlık yaparak okulda çalıştı.

Okul bünyesinde iki sınıfı yabancı dil sınıfı olarak tasarlayan öğretmenler, sıralara yabancı dil derslerine uygun kaplamalar, posterler ve keçeden eğitim materyalleri yaptı.

Sınıfların bulunduğu koridorun duvarlarına çeşitli eğitici resimler çizip boyayan, diyaloglar yazan öğretmenler, zemine de çeşitli oyunlar ve kaplamalar yaptı.

"Bu yaz tatilinde iznimi hiç kullanmadım"

Okul müdürü Ali Sevinç, 32 yıldır eğitimci olduğunu, 28 yıllık öğretmenlikten sonra 4 yıldır da okulda idarecilik yaptığını belirtti.

Sevinç, okuldaki montaj işlerinin çoğunu kendisinin yaptığını, mobilya ölçülerini alıp sanayide kestirdiklerini ve daha sonra parçaları okula getirip montajını yaptığını anlattı.

Bu sayede yüzde 80'e varan tasarruf sağladıklarını belirten Sevinç, "İhtiyacımız olanı biz yapabiliriz mantığıyla hareket ediyoruz. Bu sene yabancı dil sınıf oluşmak istedik. Çocukların oynayarak, zıplayarak ve severek öğrenmeleri için İngilizce bölümü oluşturduk. İngilizce bölümümüzün bir ilk olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sevinç, öğretmenlerin iki ay tatilinin olduğunu anımsatarak, "Bu yaz tatilinde iznimi hiç kullanmadım. Okulun eksiklikleriyle ilgilendim. Çalışmayı seviyorum. Şikayetim de yok. Öğretmenlik mesleği devlet memurluğu değildir. Memurluk zihniyetini aşmamız lazım. Bir de sıradanlığın dışına çıkmamız lazım. Öğretmenlik gönül mesleği." diye konuştu.

"Dönüşümlü çalıştık ve çok keyif aldık"

İngilizce öğretmeni Dilek Güven de 27 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, yazın bir ay okulda kalarak meslektaşlarıyla İngilizce sınıflarını hazırladıklarını aktardı.

Güven, bu çalışmalarla farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bu hedefimize de ulaştık diye düşünüyorum. İngilizceyi ilkokul çocuklarına sevdirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız İngilizceyi severken kendi kültürlerinden uzaklaşmasını istemedik. Milli ve manevi değerlerimizi de işin içine kattık. Bunun için koridorda yaptığımız çalışmalarda Nasreddin Hoca'yı kullandık. Duvarlara kendimize ait karakterlerle İngilizce konuşmaları yazdık. Yaz tatilinde dönüşümlü olarak çalıştık ve çok keyif aldık. Öğretmenlik çocukları çok sevmeyi gerektiren gönüllülük işi. Biz bunları yaparken gönüllü olarak yaptık."

"Tatilimizden yedik ama çok zevk alarak yaptık"

İngilizce öğretmeni Şirin Mürteza da umduklarından çok daha güzel ve eğlenceli sınıflar oluşturduklarını vurguladı.

Birçok okulda "İngilizce Sokağı" adı altında çalışmaların bulunduğunu, bunların genelde hazır şablonlar üzerinden yapıldığını dile getiren Mürteza, "Yaptığımız çalışmalarda çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini kullandık. Sıra kaplamalarımız çok özel oldu. Her sırada ayrı konular var. Çocuk bu sınıfta her hafta farklı sıralarda oturacak. Posterler oluşturduk ve sınıfa astık." dedi.

Mürteza, zemin boyamaları ve kaplamaları yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalar yaklaşık 2 ay sürdü. Keçe materyaller yaptık. Çocuklar manyetik tahtada bunları eşleyecekler. Özellikle koridordaki duvar boyamaları için çok vakit ayırdık ama çok da güzel oldu. Çocukların seviyesine uygun boyamalar çok vaktimizi aldı ayrıca koridora zemin çalışması da yaptık. İngilizce kelimelerle yazılmış seksek oyunlarımız var. Tasarımların çoğu bana ait. İnternetteki çalışmalardan faydalandım ama bunları değiştirerek farklı formatta tasarladım. Yaz tatilinden feragat ettik ama değdi. Ben bir ay tamamen burada çalıştım. Diğer bir ayda da diğer öğretmenimiz devam etti. Tatilimizden yedik ama olsun çok zevk alarak yaptık."

Kaynak: AA