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Çanakkale'de 85 göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 85 göçmen yakalandı.

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Çanakkalede 85 göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Behramkale köyü sahilinin bir mil açığında bir grubun lastik botla Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 58 göçmeni yakaladı.

Burunucu mevkisi açıklarında da lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 27 göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna götürülerek giysi ve yiyecek ihtiyaçları karşılanan 85 göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, göçmen, çanakkale
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