Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi'nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Cabbar Şahbaz, bahçedeki iki köpeği oynamaları için serbest bıraktı.

Bir süre sonra iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında "Garip" isimli köpek baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz "Garibim öldü" diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi.

Tetik'in müdahalesiyle köpek kendine gelerek ayağa kalktı. Garip'in bayıldığı sırada büyük panik yaşayan diğer köpeğin ise sevinci dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"Yapılan müdahale köpeğin hayatını kurtardı"

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Cüneyt Bahtiyar, yapılan müdahalenin köpeğin hayatını kurtardığını ifade ederek, "Bağlı olduğu tasmadan dolayı köpeğin nefes borusu kapanmış. Bu da hayvanda nefes alamamaya ve krizlere neden olmuş. Aslında kalbi durmamış. Hayvan nefes alamadığı için krize girmiş. Sonra Cabbar Bey ve arkadaşının yardımı ile nefes borusu açılmış ve köpek kendine gelmiş. Bu tür müdahaleler olmazsa nefes borusunu açamazsınız. Nefes borusu kapandığı için bunu açmanız gerekiyor. Onu açmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA