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Fırtınada kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu15 Aralık 2019 Pazar 14:26 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 14:29
Muğla'da fırtınada kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı. Mehmet Narlı'nın cansız bedeni, teknesinin kıyıya vurduğu yerin 2 deniz mili açığında bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Balık avı için İris adını verdiği teknesiyle Milas'ta tek başına denize açıldı. Tekne kıyıya vurmuş halde bulundu. Ama 67 yaşındaki balıkçı Mehmet Narlı'dan iz yoktu.
Jandarma ve Sahil Güvenlik arama çalışması başlattı. Narlı'nın kıyıya vurmuş halde bulunan teknesi de Güllük Limanı'na çekildi.
Deniz ve karada yapılan arama çalışmaları sonuç verdi.
Kayıp balıkçının cansız bedeni, teknesinin kıyıya vurduğu noktanın 2 deniz mili açığındaki Ziraat Adası'nda bulundu.
Limanda bekleyen Narlı'nın yakınları gelen haber üzerine acıya boğuldu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Sahil güvenlik balık avı Fırtına