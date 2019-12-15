Türkiye
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti15 Aralık 2019 Pazar 12:39 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 12:46
Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğdu Mahallesi Kayalık Türbe Sokağı'nda yaşayan Hasan ve Seher Süer'den haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.
Çifti evde hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Süer çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmanın ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: karbonmonoksit zehirlenme Adli tıp