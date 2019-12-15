Türkiye
Cesur teknisyen yavru kediyi ölümden kurtardı15 Aralık 2019 Pazar 12:37 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 13:03
Canını hiçe saydı, yavru kediyi ölümden kurtardı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, hidroelektrik santraline düşmek üzere olan kediyi, görevli teknisyen kurtardı. Kedinin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Denizli Acıpayam'daki hidroelektrik santralinde, yavru bir kedinin suya düşmek üzere olduğu fark edildi.
Elektrik teknisyeni Adem Yılmaz, önce halatla bağlandı, ardından merdivenle suyun üzerine sarkıtıldı.
Yılmaz, kenardaki çıkıntıya tutunmuş yavru kediyi, zorlansa da almayı başardı.
Merdiven sallandığı için dengesini sağlamakta zorlanan teknisyen, kediyi yukarı çıkarmayı başardı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yavru kedi hidroelektrik santrali