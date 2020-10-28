Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otelde kapılarını ziyaretçilere açtı. 2019 yılını 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü için önemli fuarlardan biri olan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na, tamamı yerli 100 firma katılırken, binin üzerinde yabancı sektör temsilcisi de ayakkabıları görmek için fuara geldi.

Otomobil fiyatına ayakkabı

İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, fuar için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı tanıttı. Üzerinde değerli taşların yer aldığı ve kadınlar tarafından tamamen el işçiliğiyle 1 aylık surede tamamlanan 37 numara topuklu ayakkabı, fuara damgasını vurdu. Ayakkabı adı açıklanmayan bir Türk işadamı tarafından 13 bin dolara (yaklaşık 104 bin TL) satın alındı.

Ayakkabı önümüzdeki yıl İtalya'da ve Rusya'da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek.