Çağlayancerit Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Helete Mahallesi'nde COVID-19 vakaları görüldü.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görülmesi üzerine mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar gereği, mahalleye kamu kurum çalışanları ile toptancı ve ikametgah sahipleri jandarma gözetimi altında giriş ve çıkış yapabilecek.