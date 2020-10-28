Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tunceli'de koronavirüs kısıtlamaları
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı, gösteri, etkinlik ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.
İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar dışındaki bir dizi etkinliklere kısıtlama getirildi.
Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 15 gün süreyle kısıtlandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:41
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