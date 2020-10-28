Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Havalimanı’ndan Kuveyt'e kaçak yollarla pırlanta ve 20 bin dolar para götürmek isteyen Hint uyruklu şüpheli valizleri teslim ettiği sırada gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisini aldı.
İstanbul Havalimanı'dan saat 00.50'de Kuvey'te gidecek olan şüpheli check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Hint uyruklu Kaushık A. K.'nin valizlerinde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 16,48 gram gelen ve pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hintli'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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