İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisini aldı.

İstanbul Havalimanı'dan saat 00.50'de Kuvey'te gidecek olan şüpheli check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Hint uyruklu Kaushık A. K.'nin valizlerinde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 16,48 gram gelen ve pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hintli'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

