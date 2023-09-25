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Türkiye
İHA 25.09.2023 09:44

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

Yeşilköy Sahili'nde bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralanan kişi bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul'da Yeşilköy Sahili'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu.

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı.

Daha sonra yaralı şahıs bacağında ki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

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