Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2024 01:25

Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu ve damadını yaraladı

Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışma faciayla sona erdi. Bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı. Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu ve damadını yaraladı

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Halil Ö'nün oğlu İ.E.Ö. ile damadı Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralanan İ.E.Ö’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:59
Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı
02:40
Hatay’da yoğun yağış: 2 ilçede eğitime ara verildi
02:20
Burdur'da otomobil şarampole devrildi
01:57
Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
01:06
Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu
00:53
Hamas: Ateşkes müzakerelerinde dillendirdiğimiz talepler üzerinde konsensüs var
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ