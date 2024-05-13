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Türkiye
AA 13.05.2024 01:00

Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu

Hatay Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu

Kentte sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

"315 araç ve 666 personel ile devam eden çalışmalar değerlendirildi"

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.

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Hatay Sağanak
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