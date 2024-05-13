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Türkiye
AA 13.05.2024 01:56

Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde, Samet Öztütün ve nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş'nin  içerisinde bulunduğu park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçtan fırlayan ve hafif yaralanan Hilal Ş'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Baraj gölünde arama yapan su altı arama kurtarma ekipleri, Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı.

Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

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