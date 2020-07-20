Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Tarsus'ta minibüs küle döndü
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir minibüs, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise vatandaşları korkuttu.
Tarsus'ta Hüseyin Bahçevan idaresindeki 33 NDS 58 minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında alev aldı.
Minibüsün yanmaya başladığını gören şoför Bahçevan, aracı park edip durumu itfaiyeye bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Alevler minibüsü sararken, meydana gelen patlamalar ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Minibüs ise kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede minibüsün motor arızasından dolayı yandığı belirlendi.
Etiketler: tarım işçilerini taşıyan araç mersin tarsusSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 00:38
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