Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.09.2025 02:57

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
[Fotograf: AA]

Tarım işçilerini taşıyan M.G.'nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkiinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Minibüsteki Emine İrem Oktan, Maşallah Oktan, Halil Boztoğan yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziosmanpaşa'da ağızlıksız gezdirilen pitbull başka köpeğe saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
Malezya, BM'de veto hakkının sınırlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı
10:30
İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
10:30
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
10:25
Katil İsrail'in Gazze'de iki evi bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti
10:33
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
10:11
Togg Avrupa'ya açılıyor: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe çıkıyor
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ