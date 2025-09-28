Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan M.G.'nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkiinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Emine İrem Oktan, Maşallah Oktan, Halil Boztoğan yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.