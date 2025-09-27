Açık 16.9ºC Ankara
AA 27.09.2025 20:22

Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Kentte etkili olan kuraklık su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Şerbettar köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

"Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler"

Şerbettar Köyü Muhtarı Cengiz Sümek, gazetecilere, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kuraklık nedeniyle göletin kuruduğunu belirten Sümek, tarımsal ve hayvansal üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Hayvanları meraya salamadıklarını dile getiren Sümek, "Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler. Vatandaşlar hayvanları meraya salamıyor. Hayvanlar içeri kapanınca maliyetler iki katını da geçti. Her taraf kuru şu anda 1 gram su yok merada" dedi.

Sümek, alternatif olarak meraya yeni bir su kuyusu açılması talebinde bulundu.

Edirne'deki Şerbettar Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Üretici Ozan Yavuz ise göletin daha önce hiç kurumadığını belirtti.

Geçen yıllarda gölette balık avlarken bu yıl tabanında yürüdüklerini aktaran Yavuz, "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim. Yağışlar olmadığından dolayı su kaynakları bitti. Çok kurak bir dönem. Toprak çatlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Üretici Kubilay Ordo da kuraklık ve sıcak havaların su kaynaklarını tükettiğini dile getirdi.

