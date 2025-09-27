Az Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.09.2025 16:52

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, istifasını sosyal medya üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu.

Kongre sürecinde CHP Aksu İlçe Başkanının yaptığı açıklamayı işaret eden Yıldırım, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmeni küçümseyici, rencide edici ithamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yıldırım açıklamasında, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla kaybedecek bir dakikamız yok" diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık
18:14
Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
16:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kuzey ve Gazze kentindeki hastaneler çöktü
16:23
"Mavi vatan"a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
16:02
Gazze'de bir gazeteci daha İsrail saldırısında öldü
15:49
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ