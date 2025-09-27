Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, istifasını sosyal medya üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu.

Kongre sürecinde CHP Aksu İlçe Başkanının yaptığı açıklamayı işaret eden Yıldırım, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmeni küçümseyici, rencide edici ithamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yıldırım açıklamasında, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla kaybedecek bir dakikamız yok" diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.