AA 27.09.2025 14:29

Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan Gül Tut, son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Gül Tut için Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Tut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik'in de aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

Şarkıcı Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise cenazeye çelenk gönderdi.

Öğle namazının ardından caminin avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Tut'un kızı fenalık geçirdi.

Güllü'nün naaşı defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında Tuzla Mezarlığı'na götürüldü.

Ne olmuştu?

Gül Tut, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

