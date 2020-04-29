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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan İsmail Çayır idaresindeki minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Güneş, Narin, Mustafa, Merve, Hava ve Fidan Çayır hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüstekilerin Şanlıurfa'dan Konya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gittiği öğrenildi.
Etiketler: tarım işçileri kazaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:46
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