Koronavirüs hastalarının temaslı oldukları kişileri yakın takibe alan filyasyon ekiplerinin işleri zor. Ancak, bu durumu daha da zorlaştıranlar olabiliyor..

İstanbul'da bir sürücü, filyasyon ekibinin şoförü ile yol verme konusunda tartıştı.

Ardından da hızını alamadı, ekibe tekme tokat saldırdı.

Akılalmaz olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Sözlerine kulak vermeseler de, giydikleri tulumlardan sağlık çalışanı oldukları açıktı. Onlar, virüs taşıyan hastalara temas edenleri takip eden filyasyon ekibiydi.

Ancak bunların hiçbiri öfkeli sürücüyü durdurmadı. Yaşanan yol tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre ekipte yer alan doktorun burnu kırıldı.

Yaşananlara mahalleli de tepki gösterdi. Darp raporu alan filyasyon ekibi ile onlara saldıran kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.