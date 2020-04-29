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Bakan Çavuşoğlu: Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı, Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'nda, Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız" ifadesini kullandı.
#AfrikaBirliği’nin düzenlediği #Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Videokonferans’ta;#KOVID19 sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 29, 2020
Dost&kardeş Somali’nin her daim yanındayız.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:39
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