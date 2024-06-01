Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 01.06.2024 09:53

Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi

Pandemi döneminde kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler, karavan ve tiny house seçeneklerine yöneldi. Ancak bu yapıların her geçen gün biraz daha çoğalması ve tarım arazilerine konulması tartışmalara neden oldu.

Tiny house, 2008 yılında küresel krizin patlak vermesiyle batı ülkelerinde yaygınlaştı. Türkiye'de ise pandemi döneminde kalabalıktan uzaklaşıp doğaya sığınmak isteyenlerin adresi oldu. Ancak toplu olarak özellikle tarım arazileri üzerine yerleştirilmesi tartışmalara sebep oluyor.

"Plakalı ve ruhsatlı karavan statüsünde değerlendirilir"

Tiny House Üreticisi Galip Ölmez, tiny house'ların Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre inşa edildiğini belirtti. Ölmez, "Tiny house'lar 2,50 metre genişliğinde, maksimum 10 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliği aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Minimal yaşam formları olan tiny house'lar, plakalı ve ruhsatlı karavan statüsünde değerlendirilir ve bu nedenle yapı iznine tabi değildir" dedi.

Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi

Toprağa zarar veriyor

Devletin tiny house'ların kontrolsüz şekilde çoğalmasını önlemek için önlemler almaya çalıştığını ifade eden Ölmez, "Devlet, tiny house'ların mantar gibi çoğalmasını ve kontrolsüz şekilde yayılıp toprağa zarar vermesini veya yasa dışı yaşam alanlarının oluşmasını engellemek amacıyla tedbirler alıyor" diye konuştu.

'Tiny köy' projelerine dikkat

Sektör temsilcileri 'tiny köy' projelerine de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

'Tiny köy' sisteminin altyapısının olmadığını belirten Ölmez, "Bu kooperatifleştirerek kişilere arazi kiralanıyor veya satılıyor. Ancak tekrar ediyorum, arazinin birçoğu tarım arazisi veya sit alanı. Sit alanına zaten koyamayız." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul uzmanı Umut Güçlü de "40 dönüm bir tarla var, 40 tane tiny house koyuyorlar buraya, bu da bölgenin yapısını bozuyor. O yüzden buna karşı geliyorlar. Mühürlenmesine, Yediemine tiny houseların çekilmesine yol açabilir." dedi.

Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi

Yangın tehlikesi

Ayrıca Güçlü, kişilerin bunu alıp kendi arazilerine, arsa vasfındaki arazilerine veya tarım arazilerinde tarım vasfını bozmayacak şekilde tiny house alıp koyabildiğini ekledi.

Tiny house için yanmaz malzemelerin veya yanmayı geciktirici malzemelerişn kullanımı da büyük önem taşıyor.

Haber: Murat Can Öztürk
Kamera: Mustafa Oğuz

ETİKETLER
Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Eve köpek getirdiği için tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
10:28
Ressam Kasım Tan, Gazze'de yaşananları Üsküdar'a resmediyor
10:25
Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
10:40
Fenerbahçe Jose Mourinho'yu açıkladı
10:08
İstanbul'a ilk kurbanlıklar giriş yaptı
09:46
New York polisinin Filistin destekçisi gösterilerdeki tutumu giderek sertleşiyor
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ