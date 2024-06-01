Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi

Tiny house, 2008 yılında küresel krizin patlak vermesiyle batı ülkelerinde yaygınlaştı. Türkiye'de ise pandemi döneminde kalabalıktan uzaklaşıp doğaya sığınmak isteyenlerin adresi oldu. Ancak toplu olarak özellikle tarım arazileri üzerine yerleştirilmesi tartışmalara sebep oluyor.

"Plakalı ve ruhsatlı karavan statüsünde değerlendirilir"

Tiny House Üreticisi Galip Ölmez, tiny house'ların Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre inşa edildiğini belirtti. Ölmez, "Tiny house'lar 2,50 metre genişliğinde, maksimum 10 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliği aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Minimal yaşam formları olan tiny house'lar, plakalı ve ruhsatlı karavan statüsünde değerlendirilir ve bu nedenle yapı iznine tabi değildir" dedi.

Toprağa zarar veriyor

Devletin tiny house'ların kontrolsüz şekilde çoğalmasını önlemek için önlemler almaya çalıştığını ifade eden Ölmez, "Devlet, tiny house'ların mantar gibi çoğalmasını ve kontrolsüz şekilde yayılıp toprağa zarar vermesini veya yasa dışı yaşam alanlarının oluşmasını engellemek amacıyla tedbirler alıyor" diye konuştu.

'Tiny köy' projelerine dikkat

Sektör temsilcileri 'tiny köy' projelerine de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

'Tiny köy' sisteminin altyapısının olmadığını belirten Ölmez, "Bu kooperatifleştirerek kişilere arazi kiralanıyor veya satılıyor. Ancak tekrar ediyorum, arazinin birçoğu tarım arazisi veya sit alanı. Sit alanına zaten koyamayız." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul uzmanı Umut Güçlü de "40 dönüm bir tarla var, 40 tane tiny house koyuyorlar buraya, bu da bölgenin yapısını bozuyor. O yüzden buna karşı geliyorlar. Mühürlenmesine, Yediemine tiny houseların çekilmesine yol açabilir." dedi.

Yangın tehlikesi

Ayrıca Güçlü, kişilerin bunu alıp kendi arazilerine, arsa vasfındaki arazilerine veya tarım arazilerinde tarım vasfını bozmayacak şekilde tiny house alıp koyabildiğini ekledi.

Tiny house için yanmaz malzemelerin veya yanmayı geciktirici malzemelerişn kullanımı da büyük önem taşıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz