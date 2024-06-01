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Türkiye
AA 01.06.2024 09:34

Eve köpek getirdiği için tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eve köpek getirdiği için tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, M.D, Aktepe Mahallesi'ndeki evinde oğlu Ahmet D. (21) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında evdeki bıçakla oğlu Ahmet D'yi yaralayan M.D, suç aletiyle evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye gitti.

Buradaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet D'yi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı ancak genç kurtarılamadı.

Kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kitleyen baba M.D. gözaltına alındı.

Kavga eve köpek getirme meselesinden çıkmış

Babanın polise verdiği ilk ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştığını, en son tartışmanın da eve köpek getirme meselesinden çıktığını söylediği öne sürüldü.

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