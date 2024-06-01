Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.06.2024 09:17

Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek.

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

ETİKETLER
YSK Yerel Seçim 2024 Seçim
Sıradaki Haber
“Narkoçelik-19” operasyonları: 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
10:28
Ressam Kasım Tan, Gazze'de yaşananları Üsküdar'a resmediyor
10:25
Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
10:40
Fenerbahçe Jose Mourinho'yu açıkladı
10:08
İstanbul'a ilk kurbanlıklar giriş yaptı
10:01
Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ