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Türkiye
TRT Haber 01.06.2024 06:59

Sakarya Nehri'nde koku alarmı

Sakarya Nehri'ne zehirli atık bırakıldığı iddiası AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

Sakarya Nehri'nde koku alarmı

Nehirde inceleme başlatıldı. Sakarya Valiliği, ilk ölçümlerde nehir suyu değerlerinin tehlike sınırının altında çıktığını açıkladı. 

Sakarya’nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nden gelen koku vatandaşları sokaklara döktü.
Kimyasal madde döküldüğü iddia edilen nehir ve çevresine AFAD başta olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı. Sakarya Nehri'nden örnekler alındı. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk ölçümlerde nehir suyu değerlerinin tehlike sınırının altında çıktığı ifade edildi.

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Sakarya AFAD
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