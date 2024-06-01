Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 01.06.2024 08:02

“Narkoçelik-19” operasyonları: 480 kg uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Madde İmalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.

“Narkoçelik-19” operasyonları: 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
[Temsili Fotoğraf]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen “Narkoçelik-19 operasyonlarında; 257 kg Skunk, 220,5 kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 2,5 kg toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu: 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sakarya Nehri'nde koku alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:10
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
09:10
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor
07:01
Sakarya Nehri'nde koku alarmı
06:54
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düzenlendi
05:38
Tunuslu sanatçı Boşnak, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararını değerlendirdi
05:37
İsrailli esirlerin aileleri, Biden'ın, kalıcı ateşkes ve esir takası önerilerinden memnun
Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ