Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının çevre evlere sıçraması için yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

[Fotopraf:İHA]

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.