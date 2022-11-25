Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya'nın Pötürge ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Ersele Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uçurumda yaptıkları arama çalışmalarında, yaklaşık 25 metre aşağıda araçtan savrulan 21 yaşındaki Polat Coşkun ve 35 yaşındaki Umut Coşkun'a ulaştı.
Sağlık ekipleri Polat Coşkun'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan abi Umut Coşkun ise yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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