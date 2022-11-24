Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki iş yerine saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekipleri dün Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi'nde bir oto galerisine plakasız otomobille gelerek ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Gemlik'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheliler A.B., Y.A., M.C., B.T. ve A.B.'yi Gemlik'te yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İlçede dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda oto galerisinin camına ve önündeki araçlardan bazılarına mermi isabet etmişti. Dükkanda bulunan zabıta memuru ise cam kırıkları nedeniyle elinden hafif yaralanmıştı.
Etiketler: Bursa Bireysel Silahlanma
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