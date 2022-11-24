Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta üç gün önce henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.

Alevlerin büyük bir alana yayıldığı görülen bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki alevleri söndürdü.

Alanın bataklık olması ve yangının sazlığın orta kısımlarında yoğunlaşması nedeniyle alevleri söndürmekte zorlanan ekipler, tedbir amacıyla alanın etrafında bekliyor.