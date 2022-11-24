Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın sürüyor.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta üç gün önce henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.
Alevlerin büyük bir alana yayıldığı görülen bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki alevleri söndürdü.
Alanın bataklık olması ve yangının sazlığın orta kısımlarında yoğunlaşması nedeniyle alevleri söndürmekte zorlanan ekipler, tedbir amacıyla alanın etrafında bekliyor.
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